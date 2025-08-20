Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Krad-Fahrer schwer verletzt

Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße wurde am Dienstag kurz nach 16 Uhr ein 39-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Eine 35-jährige Ford-Fahrerin befuhr die Schulstraße in Richtung Weitzmühlener Straße. Beim Überqueren der Hauptstraße übersah sie den von links herannahenden und bevorrechtigten Krad-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam, woraufhin der 39-Jährige stürzte und verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Krad-Fahrer schwer verletzt

Lilienthal. Bei einem Zusammenstoß zwischen Krad-Fahrer und Straßenbahn wurde am Dienstag gegen 17:30 Uhr ein 17-Jähriger verletzt. Der Jugendliche war mit seinem Leichtkraftrad auf der Hauptstraße in Richtung Bremen unterwegs, als er eine vor ihm haltende Straßenbahn übersah und daher hinten auffuhr. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Zusammenstoß auf Kreuzung

Ritterhude/Ihlpohl. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos wurde am Dienstag gegen 16:30 Uhr eine Person auf der Ihlpohler Heerstraße (L135) leicht verletzt. Ein 29-jähriger VW-Fahrer befuhr den Heidkamp und bog auf die L135 in Richtung Cuxhaven ein, obwohl ihm ein 19-jähriger Suzuki-Fahrer entgegenkam. Aufgrund der folgenden Kollision erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell