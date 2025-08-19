Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Gerade Führerschein - schon wieder Fußgänger

Verden. In der Dienstagnacht, gegen 01.00 Uhr, wurde ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der Nienburger Straße durch die Polizei gestoppt und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er wohlmöglich zu viel Cannabis konsumiert hatte. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Nun erwartet den Fahranfänger eine Geldbuße von 500 Euro, zwei Punkte und er darf für einen Monat wieder zu Fuß gehen.

Zusammenstoß zweier Pkw im Gegenverkehr

Langwedel. Am Montag, gegen 12.10 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit dem Fahrzeug eines 41-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Da die Fahrtüchtigkeit des Verursachers nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurde von ihm eine Blutprobe genommen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 28.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Rennradfahrer stürzen - Autofahrer muss stark abbremsen und fährt in Graben

Grasberg. Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, waren drei Rennradfahrer auf der Straße Achterdamm in Richtung Huxfeld unterwegs. Aufgrund von Unachtsamkeit geriet ein 22-jähriger mit seinem Rennrad gegen das Rennrad eines 36-jährigen. Beide stürzten infolgedessen zu Boden. Der dritte 41-jährige Rennradfahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und stürzte ebenfalls. Durch den Sturz der ersten beiden Rennradfahrer gelangte einer in den Gegenverkehr, so dass ein entgegenkommender 24-jähriger Fahrer eines Ford stark abbremsen und in einen angrenzenden Graben ausweichen musste. Die drei Rennradfahrer wurden verletzt. An allen Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.

