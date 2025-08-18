POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Personensuche mit glücklichem Ausgang

Langwedel/Etelsen. Kurzzeitig war am Sonntagabend ein 82-jähriger Senior, der in der Seniorenresidenz an der Straße Dorfland wohnt, nicht auffindbar. Kurz vor 18 Uhr wurde die Polizei alarmiert, die die Suche im Umfeld unterstützte. Kurze Zeit später kam noch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Beamten im Hubschrauber waren es letztlich, die den Mann gegen 19:40 Uhr wohlauf und unweit von der Seniorenresidenz auffanden.

E-Bike aus Schuppen gestohlen

Oyten. Ein hochwertiges E-Bike wurde zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh aus einem Schuppen an der Bergstraße entwendet. Beim Diebstahl des grauen Bikes der Marke Cube hatte der Dieb leichtes Spiel, da der Schuppen nicht abgeschlossen war. Die Polizei rät, die immer hochwertigeren Fahrräder und Gartengeräte nur in gut gesicherten, abgeschlossenen Räumen aufzubewahren. Mögliche Zeugen, die an der Bergstraße auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04207/911060 bei der Polizeistation Oyten zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Stendorf

Ritterhude/Stendorf. Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Ortsfeld ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus, wo sie nach Diebesgut suchten. Ob sie tatsächlich Beute machten, ist derzeit noch unklar. Unerkannt flüchteten sie anschließend vom Tatort. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

