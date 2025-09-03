Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Steinstraße - gelben Ford Fiesta angefahren (01./02.09.2025)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf der Steinstraße hinterlassen. Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen touchierte er den am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 7B geparkten gelben Ford Fiesta am linken Fahrzeugheck. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

