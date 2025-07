POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 01.07.2025:

Wolfenbüttel (ots) - Am heutigen Vormittag, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 615 ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer befuhr die L615 aus Wolfenbüttel kommend in Richtung Thiede, als er aus bislang ungeklärter Ursache links in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer ...

