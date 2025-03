FW-WAF: Brand auf Getreidefeld

Ahlen (ots) - Am Sonntag, den 12.01.2025 wurde die Feuerwehr gegen kurz nach 20:00 Uhr zu einem Gasgeruch in die Görlitzer Straße gerufen. Durch den RTW wurde im EG des Zweifamilienhauses ein CO Wert von 30ppm gemessen. Die drei Hausbewohner wurden durch den Rettungswagen aus dem Haus gebracht und entsprechend versorgt. Ein vorgehender Atemschutztrupp hat im DG einen CO Wert von bis zu 500ppm festgestellt. Die Koksheizung wurde durch die Feuerwehr abgestellt und das ganze ...

