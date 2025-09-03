Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Ludwigstaler Straße - eine Person verletzt (02.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Landesstraße 227/Ludwigstaler Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 25-Jährige fuhr mit einem VW Golf in Richtung Innenstadt. Dabei geriet sie auf Höhe eines Discounters auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Audi eines 25-Jährigen. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Golf entstand Blechschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell