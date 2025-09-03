Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung am Skaterplatz - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen (02.09.2025)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung am Skaterplatz im Schwabenweg am Dienstagabend. Gegen 18 Uhr hielt sich ein 19-Jähriger in Begleitung eines etwa 10-jährigen Jungen am Skaterplatz auf, als plötzlich eine Gruppe bestehend aus ungefähr 20 Personen auftauchte, aus der anschließend mehrere teils bekannte als auch unbekannte Jugendliche auf den 19-Jährigen einschlugen. Nachdem sich die Auseinandersetzung in Richtung des Ententeichs verlagerte, versuchte ein unbekannter Mann zu schlichten, woraufhin ihn die Angreifer ebenfalls mit Schlägen traktierten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet den unbekannten Mann der ebenfalls angegriffen worden ist und zwei weitere, ebenfalls unbekannte, zuvor auf einer Bank sitzende Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren die auch versuchten zu schlichten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 zu melden.

