Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Welschingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bürogebäude in der Wilhelm-Maybach-Straße (03.09.2025)

Engen, Welschingen (ots)

Am Mittwochabend ist ein Unbekannter in ein Bürogebäude in der Wilhelm-Maybach-Straße eingebrochen. Gegen kurz vor 23 Uhr verschaffte sich der Täter über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Dort hebelte er anschließend weitere Türen und Schränke auf, ehe er, durch einen Mitarbeiter überrascht, flüchtete. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit starken Kräften verlief ohne Erfolg.

Zu dem Einbrecher liegt folgende Beschreibung vor: etwa 175-180 Zentimeter groß, kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer hellen Jeans, einer schwarzen Jacke, schwarzen Handschuhen und einer schwarzen Sturmmaske.

Zeugen, die in den Abendstunden Verdächtiges im Bereich der Wilhelm-Maybach-Straße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

