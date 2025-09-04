PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall an der Einmündung Wiesenstraße/Lauterbachstraße - insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (03.0.92025)

Deilingen (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Einmündung der Wiesenstraße auf die Lauterbachstraße ereignet hat. Ein 82-jähriger Golffahrer bog von der Lauterbachstraße nach links auf die Wiesenstraße ab und streifte dabei einen im Einmündungsbereich auf der Wiesenstraße wartenden Ford Fiesta einer 59-Jährigen. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

