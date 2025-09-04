POL-KN: (Deilingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall an der Einmündung Wiesenstraße/Lauterbachstraße - insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (03.0.92025)
Deilingen (ots)
Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Einmündung der Wiesenstraße auf die Lauterbachstraße ereignet hat. Ein 82-jähriger Golffahrer bog von der Lauterbachstraße nach links auf die Wiesenstraße ab und streifte dabei einen im Einmündungsbereich auf der Wiesenstraße wartenden Ford Fiesta einer 59-Jährigen. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
