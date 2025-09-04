Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte auf Diebestour an unverschlossenen Autos (03.09.2025)

Mühlheim an der Donau (ots)

In der Nacht auf Donnerstag waren Unbekannte im Bereich Gutenbergstraße und Birkenweg auf Diebestour unterwegs. Die beiden Täter zogen durch die Wohngebiete und überprüften dort geparkte Autos auf ihre Verschlussverhältnisse. Unverschlossene Wagen durchwühlten sie - fanden aber offenbar nichts von Interesse.

Zu den beiden Dieben liegt folgende Beschreibung vor: einer trug eine zweifarbige Weste, einen Kapuzenpulli, Schuhe mit Reflektoren an der Ferse und eine Umhängetasche. Der andere eine Jacke mit Kapuze und eine umgedrehte Cap. Beide waren von schlanker Statur.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Mühlheim, Tel. 07463 9961-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge abzuschließen und keine Wertsachen darin liegen zu lassen. Achten Sie auch darauf, dass Garagen - insbesondere nachts - verschlossen sind.

