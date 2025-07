POL-MK: Weißer Transporter drängt Fahrradfahrer nach rechts ab - Zeugen gesucht

Iserlohn (ots) - Die Polizei kontrollierte am Montag gegen 16.20 Uhr am Auerweg einen Fahrradfahrer. Zeugen hatten den stark schwankenden Mann gemeldet, weil er versuchte, Autos anzuhalten. Er hatte ein Fahrrad dabei. Der offenbar unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehende 51-jährige gab an, das Mountainbike zwei Jahre zuvor gekauft zu haben. Auf dem Rahmen stehe noch der Name des alten Besitzers, erklärte der ...

mehr