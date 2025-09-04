Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Kind mit Auto unterwegs (04.09.2025)

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer durch seine Fahrweise in der Hauptstraße in Blumberg aufgefallen.

Gegen 04.15 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen Autofahrer, der hupend und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Hauptstraße unterwegs war. Da der VW Golf zudem Beschädigungen aufwies, vermuteten die Anrufer, dass der Fahrer betrunken war.

Als die Beamten die Halteranschrift überprüften, räumte der 13-jährige Sohn der Familie ein, das Auto gefahren zu sein, da er nicht schlafen konnte.

Am Golf waren deutliche Unfallspuren sichtbar. Nach Angaben des Kindes stammen diese von einer Leitplanke. Die genaue Unfallstelle konnte er jedoch nicht angeben.

Eine Meldung an das Jugendamt sowie an die Führerscheinstelle erfolgt. Ob außer dem Schaden am Familienauto noch andere Forderungen geltend gemacht und diese womöglich von seinem Taschengeld abgezogen werden, steht noch nicht fest.

