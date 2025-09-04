Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Dornhan

Lkr. RW) - Unfall zwischen Radlader und Auto, eine Person verletzt

Oberndorf / Dornhan / Lkr. RW (ots)

Am Mittwoch (03.09.25) hat sich in Dornhan ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet. Ein 78-jähriger Fahrer eines Radladers war gegen 14:15 Uhr in Dornhan unterwegs und wollte die Kreisstraße 5518 mit diesem überqueren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 85-jährige Smart-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich die 85-Jährige leicht, was eine ärztliche Behandlung notwendig machte. Beim Smart entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro.

