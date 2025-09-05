Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Erneut Dachfenster an Schulpavillon eingeworfen (03.09.2025)

Aldingen (ots)

Am Mittwoch ist am Holzpavillon der Grundschule in der Heubergstraße erneut ein Dachfenster beschädigt worden.

Unbekannte warfen einen Stein gegen das Fenster und zerstörten dieses. Bereits im August waren dort zwei Fenster auf ähnliche Weise beschädigt worden, die erst vor wenigen Tagen repariert worden waren.

Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Grundschule gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell