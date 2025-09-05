Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim

Lkr. Tuttlingen) - 24-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt (05.09.2025)

Rietheim-Weilheim (ots)

In der Nacht auf Freitag hat die Polizei einen alkoholisierten 24-Jährigen gestoppt, der sich zuvor mit hoher Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle entzogen hat.

Der Audi-Fahrer war gegen 01:00 Uhr einer Polizeistreife in der Theodor-Heuss-Allee in Tuttlingen aufgefallen. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, beschleunigte der 24-Jährige stark und fuhr auf der Bundesstraße 14 mit hoher Geschwindigkeit davon.

Die Beamten konnten den Fahrer schließlich im Weilheimer Weg in Rietheim-Weilheim kontrollieren.

Der Mann stand deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, ein Urintest reagierte zudem positiv auf Kokain.

Der 24-Jährige kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell