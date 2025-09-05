POL-KN: (Rietheim-Weilheim
Lkr. Tuttlingen) - 24-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt (05.09.2025)
Rietheim-Weilheim (ots)
In der Nacht auf Freitag hat die Polizei einen alkoholisierten 24-Jährigen gestoppt, der sich zuvor mit hoher Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle entzogen hat.
Der Audi-Fahrer war gegen 01:00 Uhr einer Polizeistreife in der Theodor-Heuss-Allee in Tuttlingen aufgefallen. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, beschleunigte der 24-Jährige stark und fuhr auf der Bundesstraße 14 mit hoher Geschwindigkeit davon.
Die Beamten konnten den Fahrer schließlich im Weilheimer Weg in Rietheim-Weilheim kontrollieren.
Der Mann stand deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, ein Urintest reagierte zudem positiv auf Kokain.
Der 24-Jährige kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.
