Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen
Erligheim
Löchgau
Schwiebderdingen: mehrere Staubsaugerautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf die Münzgeldbehälter von Staubsaugerautomaten an mehreren Tankstellen hatten es noch unbekannte Täter von Samstag (06.09.2025) auf Sonntag (07.09.2025) abgesehen.

An einer Tankstelle in der Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen brachen die Unbekannten einen Staubsaugerautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Ebenso brachen mutmaßlich dieselben Täter sowohl auf zwei Tankstellengeländen in der Bönnigheimer Straße in Erligheim als auch in der Erligheimer Straße in Löchgau je einen Staubsaugerautomaten auf. Auch hier sind die Höhen der erbeuteten Bargeldbestände noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, jedoch dürften diese im niedrigen zweistelligen Bereich liegen.

Zudem wurde am Sonntagmorgen (07.09.2025) zwischen 00:20 Uhr und 00:30 Uhr eine Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Schwieberdingen heimgesucht. Auch hier wurde ein Münzbehälter eines Staubsaugerautomaten aufgebrochen und entleert. Ebenfalls sind die Schadenshöhe sowie die Höhe des Diebesgutes noch nicht bekannt.

Zeugen die Hinweise zu den Aufbrüchen in Bietigheim, Erligheim und Löchgau geben können, wenden sich bitte an der Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de. Das Polizeirevier Ditzingen nimmt unter Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de Zeugenhinweise zum Fall in Schwieberdingen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

