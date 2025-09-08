Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg - Gültstein: Unfallflucht bei Schnellrestaurant

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (06.09.2025) zwischen 17:05 Uhr und 18:00 Uhr einen auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ohmstraße in Gültstein geparkten Hyundai. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

