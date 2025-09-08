Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter bricht in Reformhaus ein

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Mann verschaffte sich am Sonntag (07.09.2025) gegen 11.40 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Reformhaus, das sich in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen befindet. Der Unbekannte brach den bisherigen Erkenntnissen zufolge zwei Kassen auf und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld aus diesen, ehe er die Flucht ergriff.

Bei dem Täter soll es sich um einen 25 bis 35 Jahre alten, 175 bis 185 cm großen Mann gehandelt haben. Er soll einen schwarzen Vollbart sowie einen sehr dunklen Teint haben. Zur Tatzeit war der Unbekannte mit einer blauen Kappe, einem grauen Kapuzenpullover mit einem schwarz-gelben Streifen in der Mitte, einer blauen Jeanshose sowie schwarzen Schuhe bekleidet.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Böblingen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

