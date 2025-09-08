Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 35-Jähriger versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Ludwigsburg (ots)

Einer Polizeistreife des Polizeireviers Sindelfingen fiel am Samstag (06.09.2025), gegen 1.25 Uhr ein mit einer Person besetzter Dreirad-Roller des Herstellers Piaggio auf, als dieser unsicher die Böblinger Straße entlangfuhr. Mutmaßlich, als der 35 Jahre alte Fahrer die Anhaltezeichen der Polizei erkannte, beschleunigte er stark, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Nach mehreren Abbiegemanövern stürzte der Mann jedoch und konnte vorläufig festgenommen werden.

Da sich hierbei der Verdacht erhärtete, dass der 35-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Da der Roller-Lenker bei dem Sturz leichte Verletzungen erlitt, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell