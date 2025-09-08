PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Einbruch in Spielothek

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am frühen Montag (08.09.2025) zwischen 00.00 Uhr und 2.45 Uhr widerrechtlich Zutritt in eine Spielothek in der Mercedesstraße in Grafenau-Döffingen. Die Unbekannten hebelten mehrere Spielautomaten auf, richteten einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro an und entwendeten mutmaßlich mehrere Tausend Euro Bargeld.

Die Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

