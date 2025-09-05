Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +23-Jähriger bei Raub leicht verletzt++Gegenverkehr ausgewichen++Diversen Schmuck gestohlen++Einbruch in Wohnhaus++Unfall im Kreuzungsbereich++Vorfahrt missachtet++Radfahrer wird leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+23-Jähriger bei Raub leicht verletzt+ Verden. Ein 23 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, bei einem Raub im Bereich des Holzmarkten von zwei bislang unbekannten Tätern verletzt. Nach ersten Informationen begegneten die beiden Männer dem 23-Jährigen im Bereich zwischen dem Holzmarkt und den Bahngleisen und setzten Pfefferspray gegen ihn ein. Der 23-Jährige konnte zunächst in Richtung Bahnhof flüchten, wo Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und die Polizei Informierten. Im Verlauf kam es noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung der drei Männer, bei der die beiden Täter das Portemonnaie des 23-Jährigen rauben konnten. Anschließend flüchten die beiden Täter vom Tatort.

Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei junge Männer oder Jugendliche gehandelt haben. Beide wären schlank gewesen und hätten schwarze Haare gehabt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Gegenverkehr ausgewichen+ Verden. Auf der Groß Hutberger Straße kam es am Donnerstag, gegen 16:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrer dem Gegenverkehr ausweichen musste. Bisherigen Informationen zufolge war ein 28-jähriger Fahrer eines BMW auf der L203 in Richtung Blender unterwegs und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Fahrer eines VW wich nach rechts aus und fuhr auf den wartenden Nissan einer 62-Jährigen an der Ampel auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 62-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer des VW fußläufig vom Unfallort.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrer haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Diversen Schmuck gestohlen+ Axstedt. Im Lübberstedter Weg zerstörten bislang unbekannte Täter am Donnerstagvormittag ein rückwärtiges Fenster eines Wohnhauses und gelangten darüber in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich Schmuck. Anschließend verließen die Täter das Einfamilienhaus und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum liegt zwischen 10 Uhr und 12 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

+Einbruch in Wohnhaus+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend, zwischen 18 Uhr und 21 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein. Sie verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zutritt in das Wohnhaus und durchsuchten die Räume. Mit Schmuck als Diebesgut flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Unfall im Kreuzungsbereich+ Worpswede. Ein 22 Jahre alter Volvofahrer wollte am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, auf der Bergedorfer Straße an einer Kreuzung geradeaus weiterfahren, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt einer 22 Jahre alten Fahrerin eines Peugeot. Diese war auf dem Bergedorfer Kirchdamm in Richtung Worpswede unterwegs. In der Folge stieß der Volvo gegen den Peugeot und dieser wurde dadurch in den Seitenraum geschleudert. Beide Beteiligten erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.000 Euro.

+Vorfahrt missachtet+ Lilienthal. An der Einmündung der K11 zur K9 kam es am Donnerstag, gegen 07.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 19-Jähriger die Vorfahrt einer 50-Jährigen missachtet hatte. Der 19-Jährige wollte mit seinem Dacia von der K11 nach links auf die K9 abbiegen, übersah jedoch den von links kommenden Kia der 50-Jährigen und stieß mit ihr zusammen. Beide Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall verletzten sich der 19-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer leicht. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

+Radfahrer wird leicht verletzt+ Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße, in Höhe einer Tankstelle, wurde am Donnerstagnachmittag ein 43-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 21-jähriger Seatfahrer wollte von der Hauptstraße nach rechts auf das Tankstellengelände abbiegen und übersah dabei den Radfahrer, welcher in gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der 43-Jährige und er erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

+Radfahrer stürzt alleinbeteiligt+ Osterholz-Scharmbeck. In der Straße Am Barkhof stürzte am Donnerstagabend ein 42-jähriger Radfahrer aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung alleinbeteiligt. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 3,4 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

