Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Firmengelände

Puderbach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es bei der Firma Afflerbach zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter gelangten unberechtigt auf das Firmengelände und entwendeten dort diverse Arbeitsgeräte und Maschinen aus verschiedenen Hallen des Unternehmens. Die Schadenssumme liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

