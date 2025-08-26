PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: SUV beim Überholen bedrängt - Zeugen gesucht

56269 Dierdorf, K153 (ots)

Am Montagmorgen, gegen 09:30 Uhr fuhr eine Zeugin auf der K153 aus Richtung Dierdorf in Richtung Marienhausen. Vor ihr fuhren ein dunkler SUV und vor diesem ein roter VW Golf. Die Zeugin beobachtete, dass der dunkle SUV beim Überholvorgang augenscheinlich von dem roten VW Golf durch ein Ausscheren nach links bedrängt wurde. Der dunkle SUV musste in der Folge nach links ausweichen und kollidierte beinahe mit der Schutzplanke. Ein Zusammenstoß der Fahrzeuge konnte durch das Ausweichen jedoch verhindert werden. Die Geschehnisse sind Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Insassen des dunklen SUV werden gebeten, sich bei der PI Straßenhaus persönlich, telefonisch oder per E-Mail zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

