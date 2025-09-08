Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unbekannte versuchen 36-Jährigen zu berauben

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Freitagabend (05.09.2025) in Kuppingen in der Straße "Wittumgarten" oder in der Nähe Verdächtiges beobachtet haben. Gegen 23.30 Uhr war ein 36 Jahre alter Mann dort mit dem Fahrrad unterwegs. Kurz vor der Säntisstraße sei er drei noch unbekannten, maskierten, dunkel gekleideten Personen begegnet. Diese seien auf ihn zugekommen, wobei eine Person vermutlich bewaffnet gewesen sein soll. Dieser Täter forderte den Geldbeutel des 36-Jährigen und schubste ihn währenddessen vor sich her. Das Opfer gab vor, auf die Forderung einzugehen und konnte sich rückwärts einem Mehrfamilienhaus nähern, an dem er dann alle Klingeln drückte. Hierauf ergriffen alle drei Unbekannten ohne Beute zu Fuß die Flucht. Kurz darauf konnte der 36-Jährige einen Kleinwagen beobachten, der mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung möglicher Tatverdächtiger.

