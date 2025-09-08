Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Baum bei Verkehrsunfall entwurzelt

Ludwigsburg (ots)

Rund 27.000 Euro Sachschaden und ein entwurzelter Baum sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (06.09.2025), gegen 7.00 Uhr in Sindelfingen ereignete.

Eine 61 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr den Vogelhainweg in Richtung Sonnenbergstraße entlang, als sie mutmaßlich einen 27 Jahre alten Mercedes-Sprinter-Fahrer übersah, der seinerseits in der Sonnenbergstraße in Richtung Wilhelm-Haspel-Straße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander, als die 61-Jährige nach links in die Sonnenbergstraße abbiegen wollte. Mutmaßlich, da die VW-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache weiter beschleunigte, prallte sie auf dem gegenüberliegenden Gehweg gegen einen Baum. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision entwurzelt und beschädigte dabei einen geparkten Ford.

Sowohl der BMW als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verletzt wurde bei dem Unfall den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell