Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) - Oldtimer bei Überholmanöver beschädigt - erheblicher Sachschaden an historischem Fahrzeug (07.06.2025)

Dunningen (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich gegen 16:15 Uhr auf der Landesstraße 422 bei Dunningen ein Verkehrsunfall nach einem misslungenen Überholmanöver ereignet.

Eine 58-jährige Autofahrerin war mit einem Mercedes-Benz der GLC-Klasse auf der L422 in Richtung Dunningen unterwegs und überholte eine Oldtimerkolonne mit mehreren historischen Fahrzeugen. Während des Überholvorgangs tauchte Gegenverkehr auf, woraufhin sie nach rechts auswich und dabei seitlich mit einem der Oldtimer kollidierte.

An dem historischen Ford, Baujahr 1929, entstand dabei ein erheblicher Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Neben dem materiellen Wert wiegt vor allem auch der emotionale Schaden schwer. Auch am Wagen der 58-Jährigen entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden.

