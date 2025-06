Rottweil (ots) - Am Montagnachmittag hat sich in der Innenstadt ein bislang unbekannter Zweiradfahrer einer Verkehrskontrolle entzogen und dabei mehrfach gegen Verkehrsregeln verstoßen. Gegen 15 Uhr wollte ein Beamter der Motorradstaffel den Fahrer einer schwarzen 125er in der Straße "In der Au" kontrollieren. Der Unbekannte beschleunigte jedoch stark und flüchtete ...

