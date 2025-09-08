Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Prinz-Eugen-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag (06.09.2025) zwischen 13:10 Uhr und 14:10 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße in Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem dortigen Supermarkt-Parkplatz geparkten Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von circa 4.000 Euro. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

