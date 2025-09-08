PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Mann auf einem Dach - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Gründe, warum ein 38 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag (07.09.2025) von einem Balkon aus, auf das Dach eines Hauses kletterte, sind bislang nicht bekannt. Allerding führte sein Verhalten am Sonntag ab 00.45 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Hintere Straße in Leonberg. Eine Zeugin hatte gemeldet, dass der Mann auf das Dach gekletterte sei und sich dort nun hin und her bewegen würde. Der 38-Jährige, der vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, bewegte sich, soweit die eingetroffenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg dies beobachten konnten, nicht sehr sicher. Die Aufforderungen, sich hinzusetzen und dem Rand des Daches fernzubleiben, ignorierte er. Als sich die Feuerwehr mit einer Drehleiter in Stellung gebracht hatte, kletterte der 38-Jährige über ein Fenster in eine weitere Wohnung des Hauses. Gegenüber der Polizei verhielt er sich unkooperativ. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der 38-Jährige erneut auf das Dach begeben könnte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und musste bis zum Morgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leonberg bleiben. Der Einsatz konnte gegen 02.00 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:16

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Prinz-Eugen-Straße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag (06.09.2025) zwischen 13:10 Uhr und 14:10 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße in Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem dortigen Supermarkt-Parkplatz geparkten Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:14

    POL-LB: Herrenberg - Gültstein: Unfallflucht bei Schnellrestaurant

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (06.09.2025) zwischen 17:05 Uhr und 18:00 Uhr einen auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ohmstraße in Gültstein geparkten Hyundai. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren