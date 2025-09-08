Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Mann auf einem Dach - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Gründe, warum ein 38 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag (07.09.2025) von einem Balkon aus, auf das Dach eines Hauses kletterte, sind bislang nicht bekannt. Allerding führte sein Verhalten am Sonntag ab 00.45 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Hintere Straße in Leonberg. Eine Zeugin hatte gemeldet, dass der Mann auf das Dach gekletterte sei und sich dort nun hin und her bewegen würde. Der 38-Jährige, der vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, bewegte sich, soweit die eingetroffenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg dies beobachten konnten, nicht sehr sicher. Die Aufforderungen, sich hinzusetzen und dem Rand des Daches fernzubleiben, ignorierte er. Als sich die Feuerwehr mit einer Drehleiter in Stellung gebracht hatte, kletterte der 38-Jährige über ein Fenster in eine weitere Wohnung des Hauses. Gegenüber der Polizei verhielt er sich unkooperativ. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der 38-Jährige erneut auf das Dach begeben könnte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und musste bis zum Morgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leonberg bleiben. Der Einsatz konnte gegen 02.00 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell