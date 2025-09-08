Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unbekannte Person öffnet mehrere Fahrzeuge - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine bislang unbekannte Person trieb zwischen Samstag (06.09.2025) 23:00 Uhr und Sonntag (07.09.2025) 06:40 Uhr in Kuppingen und in der näheren Umgebung sein Unwesen. Der Täter öffnete nach derzeitigem Ermittlungsstand sechs Fahrzeuge, die vermutlich allesamt unverschlossen im Bereich Kuppingen, Affstäät sowie Nurfringen und Gärtringen geparkt waren. Die Fahrzeuge wurden durchsucht und der Täter entwendete nach derzeitigen Ermittlungsstand Bargeld. Der Wert des Diebesguts wird derzeit auf rund 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und bittet diese sich zu melden.

