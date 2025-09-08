Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt (L1182 Schafhausen - Weil der Stadt): Verkehrsunfall hat vier Schwerverletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (08.09.2025) kam es gegen 14:47 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1182 (L 1182). Der 84-jährige Lenker eines Mercedes-Benz C 180 befuhr die Strecke von Schafhausen kommend in Richtung Weil der Stadt. Hierbei geriet der 84-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz GLA. Der Lenker des C 180 erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Dessen 80-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Ebenso schwer verletzt wurden sowohl der 58-jährige Lenker des GLA sowie dessen 54-jährige Beifahrerin. Der 58-Jährige musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Pkw gerettet werden. Alle vier beteiligten Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf 90.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort. An der Unfallstelle war zudem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die zuständige Straßenmeisterei war im Zuge der Absperrung sowie Reinigung der Fahrbahn mit eingebunden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise fünf Streifenbesatzungen eingesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell