PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg-Oßweil: 26-Jähriger randaliert, leistet Widerstand und verletzt Polizisten und Diensthund

Ludwigsburg (ots)

Eine verdächtige Wahrnehmung führte in der Nacht zum Sonntag (07.09.2025) im Bereich einer Asylunterkunft in der Mauserstraße in Oßweil zu einem Einsatz der Polizei, an dem auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war. Ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes hatte sich gegen 00.50 Uhr mit der Polizei in Verbindung gesetzt und mitgeteilt, dass ein Mann Glasflaschen in Richtung geparkter Dienstfahrzeuge des DRK werfen würde. Die Fahrzeuge sind dort in einem Hof abgestellt. Als eine Streifenwagenbesatzung der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vor Ort versucht habe, den in der Asylunterkunft untergebrachten 26-jährigen Mann zu beruhigen, habe dieser einen Diensthund attackiert und verletzt. In einem hierauf folgenden Gerangel wurde zudem der Hundeführer verletzt. Sowohl die Verletzungen des Beamten als auch die des Hundes mussten noch in der Nacht ärztlich versorgt werden. Der 26-Jährige habe sich anschließend mit einem Küchenmesser bewaffnet und in seinem Zimmer in der Unterkunft verschanzt. Auf Ansprache habe der Tatverdächtige nicht reagiert, obwohl über ein Fenster teilweise Sichtkontakt zwischen ihm und der Polizei bestanden habe. Nachdem das Gebäude umstellt worden war, wurden neben Kräften der Beweissicherungs-und Festnahmeeinheit auch ein Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz hinzugezogen. Gegen 03.00 Uhr konnte der 26-Jährige durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos vorläufig festgenommen werden. Hiergegen habe er sich heftig gewehrt und Verletzungen davongetragen. Diese wurden in einem Krankenhaus versorgt. Anschließend wurde der Tatverdächtige, der mutmaßlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, in der er bis auf weiteres auch bleiben muss. Der verletzte Polizeibeamte und auch der Diensthund konnten zwischenzeitlich die Kliniken verlassen und sind bis auf weiteres dienstunfähig. Gegen den 26 Jahre alten Mann wird wegen tätlich Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 15:06

    POL-LB: Leonberg: Motorradlenker fährt über Gehweg - Mann und Kinderwagen touchiert

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (06.09.2025), gegen 19.05 Uhr in der Grabenstraße in Leonberg ereignete. Aufgrund eines sich aus Richtung Bahnhofstraße mit Sondersignalen nähernden Rettungswagens, war der Verkehr im Kreuzungsbereich zur Grabenstraße und Seestraße kurzzeitig zum Stillstand ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:49

    POL-LB: Leonberg: Mann auf einem Dach - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

    Ludwigsburg (ots) - Die Gründe, warum ein 38 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag (07.09.2025) von einem Balkon aus, auf das Dach eines Hauses kletterte, sind bislang nicht bekannt. Allerding führte sein Verhalten am Sonntag ab 00.45 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Hintere Straße in Leonberg. Eine Zeugin hatte gemeldet, dass der Mann auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren