PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtragsmeldung zu: Weil der Stadt (L1182 Schafhausen - Weil der Stadt): Verkehrsunfall hat vier Schwerverletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (08.09.2025) ereignete sich gegen 14:47 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen Schafhausen und Weil der Stadt ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 84-jähiger mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes (wir berichteten am 08.09.2025 um 17:09 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6113586).

Der 84-Jährige Mercedes-Fahrer war bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er erlag am frühen Dienstagmorgen (09.09.2025) in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:21

    POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes (05.09. bis 07.09.2025) brachen noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Freiberger Straße in Großingersheim auf. Zeugen bemerkten den stark beschädigten Automaten am Montag (08.09.2025), gegen 10.30 Uhr und meldeten sich bei der Polizei. Die Unbekannten richteten einen Sachschaden ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:59

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Lagerhalle - hochwertiger Komplettreifensatz gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (06.09.2025) 02:00 Uhr und Montag (08.09.2025) 17:30 Uhr in eine Lagerhalle in der Junkerstraße im Ludwigsburger Norden ein. Zunächst durchtrennten die Täter einen Außenzaun des Firmengeländes und gelangten so zu einer Lagerhalle. In diese stiegen die Täter auf noch unbekannte Art und Weise ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:57

    POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (08.09.2025) zwischen 20:50 Uhr und 21:35 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen geparkten Hyundai. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren