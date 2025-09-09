Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtragsmeldung zu: Weil der Stadt (L1182 Schafhausen - Weil der Stadt): Verkehrsunfall hat vier Schwerverletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (08.09.2025) ereignete sich gegen 14:47 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen Schafhausen und Weil der Stadt ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 84-jähiger mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes (wir berichteten am 08.09.2025 um 17:09 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6113586).

Der 84-Jährige Mercedes-Fahrer war bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er erlag am frühen Dienstagmorgen (09.09.2025) in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg dauern an.

