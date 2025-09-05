Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung eines Pkw - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Sülbecksweg, Mi. 03.09.2025, 17:00 Uhr bis Do. 04.09.2025, 11:00 Uhr

Einbeck (mho)

Im genannten Zeitraum kam es in Einbeck zu einer Sachbeschädigung eines Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand den Lack des Pkw Hyundai einer 71-jährigen Frau aus Einbeck

Weiterhin wurde der Lack mit einem schwarzen Permanentmarker beschmiert. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell