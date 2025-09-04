Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz E-Center Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Am 04.09.2025, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz beim E-Center Scheuner in Bad Gandersheim zu einem Verkehrsunfall. Ein/e bislang unbekannte/r PKW-Führer/in beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten blauen VW Polo. Der Schaden wird auf 500,- EUR geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Bad Gandersheim zu melden. Doch auch an den/die Verursacher/in ergeht der Aufruf, sich bei der Polizei zu melden und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. (fi)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell