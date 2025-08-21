POL-VIE: Viersen: Einbruch in Lagerhalle - Hinweise gesucht!
Viersen (ots)
Zwischen dem 15. August, 12 Uhr, und dem 20. August, 8 Uhr, brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Gladbacher Straße in Viersen ein. Sie entwendeten unter anderem eine Kamera, einen E-Scooter, mehrere Alufelgen und einen Hubwagen. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich beim KK 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (809)
