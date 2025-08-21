POL-VIE: Viersen: Einbruch in Lagerhalle - Hinweise gesucht!

Nettetal-Breyell (ots) - Bei einem Unfall um 17 Uhr in der Straße Lambertimarkt in Breyell wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Ein 83-jähriger Mann aus Nettetal fuhr mit seinem Auto auf der Straße Lambertimarkt in Richtung Biether Straße. An einem Zebrastreifen kollidierte er mit einem 33-jährigen Radfahrer, ebenfalls aus Nettetal, der diesen gerade mit seinem Fahrrad überqueren wollte. Dabei fiel der Radfahrer auf ...

