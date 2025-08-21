PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Lagerhalle - Hinweise gesucht!

Viersen (ots)

Zwischen dem 15. August, 12 Uhr, und dem 20. August, 8 Uhr, brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Gladbacher Straße in Viersen ein. Sie entwendeten unter anderem eine Kamera, einen E-Scooter, mehrere Alufelgen und einen Hubwagen. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich beim KK 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (809)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:36

    POL-VIE: Heckenbrand - Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden

    Viersen-Dülken (ots) - Am Dienstagabend gegen 22:10 Uhr brannte am Bahnhof in Dülken, in der Wasserstraße, eine Hecke. Die Feuerwehr Viersen konnte den Brand innerhalb weniger Minuten löschen. Ein Zeuge beobachtete zuvor, wie vier Jugendliche herumrannten und kleine Böller warfen. Einer der Jugendlichen trug eine rote Kappe und ein weißes T-Shirt mit schwarzer ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:36

    POL-VIE: Fahrer eines grauen Wagens gesucht - Haben Sie Hinweise?

    Willich (ots) - Am Dienstag gegen 15:35 Uhr kam es in der Grunewallstraße in Willich zu einem Verkehrsunfall. Eine 12-jährige Viersenerin war mit Inlinern auf dem Gehweg der Grunewallstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 7 wollte sie die Straße überqueren. Sie schaute nach links und rechts, nahm jedoch kein Fahrzeug wahr und betrat die Fahrbahn. Dort kam es ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:36

    POL-VIE: Radfahrer wird schwer verletzt

    Nettetal-Breyell (ots) - Bei einem Unfall um 17 Uhr in der Straße Lambertimarkt in Breyell wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Ein 83-jähriger Mann aus Nettetal fuhr mit seinem Auto auf der Straße Lambertimarkt in Richtung Biether Straße. An einem Zebrastreifen kollidierte er mit einem 33-jährigen Radfahrer, ebenfalls aus Nettetal, der diesen gerade mit seinem Fahrrad überqueren wollte. Dabei fiel der Radfahrer auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren