Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer wird schwer verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Bei einem Unfall um 17 Uhr in der Straße Lambertimarkt in Breyell wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Ein 83-jähriger Mann aus Nettetal fuhr mit seinem Auto auf der Straße Lambertimarkt in Richtung Biether Straße. An einem Zebrastreifen kollidierte er mit einem 33-jährigen Radfahrer, ebenfalls aus Nettetal, der diesen gerade mit seinem Fahrrad überqueren wollte. Dabei fiel der Radfahrer auf die Motorhaube und anschließend auf den Gehweg, wodurch er schwer verletzt wurde. /jk (806)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

