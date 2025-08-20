POL-VIE: Einbruch in Schule - Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet?
Tönisvorst-St. Tönis (ots)
Zwischen dem 11. Juli und dem 19. August brachen unbekannte in die Gesamtschule in der Corneliusstraße in St. Tönis ein und entwendeten Bargeld. Falls sie etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (804)
