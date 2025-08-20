PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Schule - Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet?

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Zwischen dem 11. Juli und dem 19. August brachen unbekannte in die Gesamtschule in der Corneliusstraße in St. Tönis ein und entwendeten Bargeld. Falls sie etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (804)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

