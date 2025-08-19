Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: E-Scooter Fahrer muss nach Unfall zur Blutprobe

Nettetal-Breyell (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Sachschadensunfall auf der Breyeller Straße in Lobberich. Ein E-Scooter-Fahrer stürzte, als er die Einbahnstraße Beyeller Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr, und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass der 34-jährige Nettetaler offenbar getrunken hatte. Das Ergebnis des Atemalkoholtests: Fast zwei Promille. Dem Nettetaler wurde eine Blutprobe entnommen, die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige. /wg (802)

