Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersener Kriminalprävention unterwegs auf den Wochenmärkten - Wir beantworten Ihre Fragen!

Kreis Viersen (ots)

Das Team der Kriminalprävention der Polizei Viersen ist auch in diesem Jahr wieder auf kreisweiten Wochenmärkten unterwegs. Unter dem Motto "Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten" stehen die Beamtinnen und Beamten interessierten Bürgerinnen und Bürgern beratend zur Seite. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Bezirksdienstes informieren wir zu aktuellen Präventionsthemen wie Fahrraddiebstahl, Diebstahl von und aus Kraftfahrzeugen, Einbruchschutz, Taschendiebstahl sowie Betrugsmaschen, insbesondere zum Schutz älterer Menschen. Selbstverständlich beantworten wir auch alle anderen sicherheitsrelevanten Fragen, die Sie mitbringen. Unser Team kommt mit dem Mercedes Vito direkt auf den jeweiligen Wochenmarkt - unkompliziert, offen und bürgernah. Los geht es am Freitag, 22. August, von 10 bis 12 Uhr auf dem Buttermarkt in Kempen. Alle weiteren Termine und Standorte finden Sie unter: https://viersen.polizei.nrw/artikel/infostand-der-kriminalpraevention Kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen! /jk (803)

