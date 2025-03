POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Freitag (28.03.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Autofahrer und einer 51-jährigen Autofahrerin in der Meraner Straße. Der 27-Jährige war bei dem Unfall alkoholisiert. Gegen 23.45 Uhr fuhr die 51-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Derchinger Straße bremste die 51-Jährige ab. Dies bemerkte der 27-Jährige offenbar ...

