Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrüche in Viersen - Hinweise gesucht!

Viersen (ots)

Zwischen Montag, 18. August, 13:15 Uhr und Dienstag, 19. August, 8:15 Uhr brach mindestens eine unbekannte Person in eine Firma in der Greefsallee in Viersen ein. Die Person, durchwühlte mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Ein weiterer Einbruch passierte zwischen dem 11. August und dem 17. August. Auch hier brach mindestens eine unbekannte Person in eine Werkstatt in der Schmiedestraße in Süchteln ein und entwendete elektronisches Werkzeug, ein Radio und ein Gebläse. Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/ 377-0 entgegen. /jk (805)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

