POL-KR: POL-KR: Versuchter Raub auf der Sankt Töniser Straße: Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Krefeld (ots) - Am Donnerstag (29.05.2025) kam es gegen 16:30 Uhr auf dem Preußenring in Höhe der Prinz-Ferdinand-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Krefelder befuhr den Preußenring in Fahrtrichtung Nordwall, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Autofahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die ...

