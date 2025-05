POL-KR: Drogenszene in der Innenstadt: erneut Kontrolle durch die Polizei

Krefeld (ots) - Am Dienstag (27. Mai 2025) zerkratzte ein Mann mindestens 22 Fahrzeuge auf der Gladbacher Straße. Ein Zeuge alarmierte gegen 00:30 Uhr die Polizei und meldete, dass sich ein Mann, der lediglich ein Krankenhaushemd trug, an diversen geparkten Autos zu schaffen machte. Kurz darauf konnten Polizeibeamte den 52-Jährigen noch am Tatort antreffen und ...

mehr