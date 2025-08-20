POL-VIE: Heckenbrand - Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden
Viersen-Dülken (ots)
Am Dienstagabend gegen 22:10 Uhr brannte am Bahnhof in Dülken, in der Wasserstraße, eine Hecke. Die Feuerwehr Viersen konnte den Brand innerhalb weniger Minuten löschen. Ein Zeuge beobachtete zuvor, wie vier Jugendliche herumrannten und kleine Böller warfen. Einer der Jugendlichen trug eine rote Kappe und ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift. Ob die Jugendlichen für den Brand verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Haben Sie Hinweise? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (808)
