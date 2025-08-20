Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrer eines grauen Wagens gesucht - Haben Sie Hinweise?

Willich (ots)

Am Dienstag gegen 15:35 Uhr kam es in der Grunewallstraße in Willich zu einem Verkehrsunfall. Eine 12-jährige Viersenerin war mit Inlinern auf dem Gehweg der Grunewallstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 7 wollte sie die Straße überqueren. Sie schaute nach links und rechts, nahm jedoch kein Fahrzeug wahr und betrat die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen Pkw, vermutlich einem Audi. Der Fahrer stieg zunächst aus, entfernte sich aber anschließend vom Unfallort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Mädchen beschreibt den Mann wie folgt: etwa 70 Jahre alt, mit grauen Haaren. Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Personen. Eine Frau und ein Mädchen mit zurückgegelten Haaren und einem schwarzen Haarband. Hinweise zum Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02162 / 377-0 entgegen. /jk (807)

