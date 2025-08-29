PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer verunfallt in Demmin

Demmin (ots)

Am 29.08.2025 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Stavenhagener Straße in Demmin, bei dem sich ein Motorradfahrer nach bisherigen Erkenntnissen lebensbedrohlich verletzte. Der 32-jährige Fahrer fuhr stadtauswärts und überholte mehrere Fahrzeuge. In der weiteren Folge, vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit, kam er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Bordstein und verlor die Kontrolle über das Motorrad. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der 32-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Die Unfallstelle war für circa eine Stunde vollgesperrt, mittlerweile wird der Verkehr halbseitig vorbei geleitet. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der verunfallte 32-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ob es noch zu weiteren verkehrsrechtlichen Verstößen durch den Fahrer kam, wird ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

