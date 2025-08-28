Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Arztpraxis - Täter gestellt

Altentreptow (ots)

In der vergangenen Nacht ging über den Notruf der Polizei gegen 02:10 Uhr eine Meldung ein, dass momentan in eine Arztpraxis in der Poststraße in Altentreptow eingebrochen werden soll. Die Polizei hatte Hinweise über mehrere dunkel gekleidete Personen mit Taschenlampen. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen in der Region in den Einsatz gebracht. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Praxis verschafft haben und dort Schränke und Schubläden in den einzelnen Räumen durchwühlten. Ob etwas entwendet wurde, kann zum momentanen Zeitpunkt nicht abschließend gesagt werden. Bei Eintreffen der Polizei konnten die Einbrecher nicht mehr am Tatort festgestellt werden. Eine sofort eingeleitete Absuche des Nahbereiches verlief positiv und so konnten die Beamten drei junge Männer in der Nähe feststellen. Die Durchsuchung der Personen und mitgeführten Gegenstände brachte einen ersten Tatverdacht, dass es sich bei den angetroffenen Personen um die Täter aus dem vorangegangenen Einbruch in die Arztpraxis handeln könnte. Bei den Personen handelt es sich um junge Männer im Alter von 16, 18 und 23 Jahren, die polizeilich bereits bekannt sind. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensicherung in den Einsatz.

Ob und inwieweit die drei deutschen Tatverdächtigen in Zusammenhang mit den zuletzt festgestellten Einbrüchen und Diebstählen im Altentreptower Bereich gebracht werden können, bleibt Bestandteil der laufenden Ermittlungen bei der zuständigen Kriminalpolizei.

