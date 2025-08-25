PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit 2,41 Promille verursacht

Friedland (ots)

Am 23.08.2025 kam es gegen 23:35 Uhr in der Dorfstraße in Heinrichswalde zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der 40-jährige Fahrzeugführer befuhr die Straße in Richtung Rotemühl während ein weiteres Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand parkte. Es kam zu einer Kollision, da der 40-Jährige auf das geparkte Fahrzeug auffuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden eigenständig geborgen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Fahrzeugbesitzerin des parkenden BMW befand sich in einem dortigen Wohnhaus und bemerkte einen lauten Knall und konnte den Unfall wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 40-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,41 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme beim Beschuldigten. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen wird eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

